Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı - Haberler

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen M. Can Özdemir Bowling 2. ve 3. Bahar Ligi Gazi Meclis Kupası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı.

2. Lig kadınlarda Gülhanım Birinci birinci, Beyza Türkdönmez ikinci, Yağmur Elif Pehlivan ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Umut Diyar Gök birinci, Efe Erdem ikinci, Sadık Tüfekçi üçüncü sırayı aldı.

3. Lig erkeklerde ise Demir Aydemir birinci, Yousuf Abuhweidi ikinci, İlker Öztürk ise üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.