Bowling Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Bowling Milli Takım Antrenörü Gülhan Aksular, Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda altın madalya ya da derece almak istediklerini söyledi.

Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası, 12 Nisan Cumartesi günü İlkadım Bowling Akademi'de başladı. Deneme ve ısınma atışlarının ardından bireysel ve takım halinde yarışmalar hız kesmeden devam ediyor. Erkeklerde milli takım sporcularından 2'si, ilk 16'da madalya mücadelesine devam ederken, Kadın Milli Takım sporcuları da bugün madalya için yarışmaya devam etti. Bowling Milli Takım Antrenörü Gülhan Aksular, turnuvada geride kalan müsabakaları ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi.

"Avrupa şampiyonluğu ya da ilk 3 dereceden birisini almak istiyoruz"

Şampiyon olmak ya da derece almak için mücadele verdiklerine dikkat çeken Aksular, "Hem organizasyon ekibi hem salon hem de Samsun olarak çok hazırlandık. Sporcularımız da gayet iyi hazırlandılar. Uzun bir kamp ve antrenman sürecinden sonra turnuvaya geldik. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyoruz. İnşallah bu turnuvada Avrupa şampiyonluğu ya da ilk 3 dereceden birisini almak istiyoruz" dedi.

8 sporcuyla katıldıkları turnuvayı başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerinin altını çizen Aksular, "Turnuva çok uzun soluklu bir turnuva. O nedenle sonuçlar hafta sonuna kadar belli olmayacak. Her gün oynanan oyunlarda alınan puanlar toplana toplana turnuva sonuna kadar gidecek. O nedenle şu an sıralama için bir şey söylemek adına erken diyebiliriz ama umutluyuz. Türk Milli Takımı, turnuvaya 4 kız 4 de genç erkek sporcu ile katıldı. Hedefimiz ilk 16 içerisinde yer almak. Dün ilk tur erkekler müsabakaları başlamıştı. O müsabakalar sonucunda şu anda 1 erkek sporcumuz 7. sırada bulunuyor. Çok büyük umut vadediyor. Diğer bir sporcumuz da ilk 16 içerisinde yer alıyor. Üstüne puanlar toplayarak hafta sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

25 ülkeden 158 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuva, 21 Nisan'da son bulacak. - SAMSUN