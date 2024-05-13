Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın Sözleşmesi Uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'nın sözleşmesi yenilendi.

Bournemouth Kulübü, 41 yaşındaki Iraola'nın gelecek yıl bitecek kontratının 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Geçen sezon ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth, Haziran 2023'te göreve getirilen Iraola yönetiminde çıkış yakaladı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Bournemouth, bu sezon bitime bir hafta kalan Premier Lig'de 48 puanla 11. sırada yer aldı.