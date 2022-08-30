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Bournemouth'ta teknik direktör Parker ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Bournemouth'ta teknik direktör Parker ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi.

İlk 4 haftada 16 gol yiyen ve 3 puanla 17. sırada yer alan Bournemouth'un yönetimi, takımın Premier Lig'e yükselmesini sağlayan 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gary O'Neil'ın geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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