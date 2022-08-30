Bournemouth'ta teknik direktör Parker ile yollar ayrıldı Spor Haberleri İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi. İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi. İlk 4 haftada 16 gol yiyen ve 3 puanla 17. sırada yer alan Bournemouth'un yönetimi, takımın Premier Lig'e yükselmesini sağlayan 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Gary O'Neil'ın geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Bournemouth Spor Haberler

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