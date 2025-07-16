Bournemouth, Chelsea'den Kaleci Djordje Petrovic'i Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Djordje Petrovic'i 25 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattı.

Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Cukaricki takımında başlayan Petrovic, ABD ekibi New England Revolution'da oynadıktan sonra 2023'te Chelsea'ye transfer oldu. "Maviler"de 31 maça çıkan Petrovic, geçen sezon kiralık olarak Fransa temsilcisi Strasbourg'un kalesini korudu.

Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Sırp milli kaleci, geçen sezon Strasbourg formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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