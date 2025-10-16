Bouchouari: Sakatlık Geride Kaldı, Takıma Katılmak İçin Sabırsızlanıyorum

Trabzonspor'un Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari, sakatlığını tamamen atlattığını belirterek, "1 aydır bireysel çalışmalarımı sürdürüyordum. Sakatlık artık geride kaldı, çok mutluyum" dedi.

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç futbolcu, sakatlığını atlattığını ve sahaya dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

"Sakatlık artık geride kaldı"

Bouchouari, uzun süredir bireysel antrenman programıyla çalıştığını dile getirerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir aydır bireysel çalışmalarımı sürdürüyorum. Sakatlık artık geride kaldı ve bunun geride kalmasından dolayı çok mutluyum. İki aydır takımla birlikteyim. Takımımız harika bir iş çıkartıyor" diye konuştu.

"Güven duygusu benim için çok önemli"

Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ve takım arkadaşlarına da teşekkür eden başarılı futbolcu, "Bir oyuncu için güzel olan şey, güven duygusunun aşılanabilmesi. Hocamızdan, takım arkadaşlarımdan ve yöneticilerimizden bunu duymak benim için çok önemliydi. Onlara tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın benden istedikleri çok net"

23 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışını beğendiğini vurgulayarak, "Hocamız özel taktikleri ve fikirleri olan bir isim. Benden istedikleri çok net. Oynamak isteyen bir hocayla çalışıyorum, ben de oynamak isteyen bir oyuncuyum. Orta sahanın bütün bölgelerinde görev yapabilirim, 6-8-10 fark etmez. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım" diye konuştu.

"Vitinha'ya benzetilmek hoşuma gidiyor"

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Vitinha'ya benzetildiğinin hatırlatılması üzerine Faslı futbolcu, "Benim oyun tarzım Vitinha'ya benzetilebilir. O da topla iyi olan, sahada doğru konumlanan ve ani çözümler üretebilen bir oyuncu. Belki rol model olarak onu aldığımı söyleyebilirim" cümlelerine yer verdi.

"Orta sahada kiminle oynadığım önemli değil"

Takım içindeki uyuma da dikkat çeken Bouchouari, "Orta sahada çok iyi oyunculara sahibiz. Kiminle oynadığım çok önemli değil. Önemli olan onlarla birlikte takıma nasıl katkı verebileceğim. Tim ve Oluali ile Fransızca konuşabiliyorum, bu bir avantaj ama İngilizce de konuşabiliyorum. Kimle oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Dinamik ve cesur bir oyuncuyum"

Kendini 'dinamik' bir oyuncu olarak tanımlayan Benjamin Bouchouari, "Benden hem defansif hem ofansif yönde katkı bekleyebilirsiniz. Hocamız cesaretli bir oyun anlayışına sahip, ben de bu tarz futbolu seviyorum. Uyumlu yönlerimiz var" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON