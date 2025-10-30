Haberler

Bouchouari: Futbol Oynamak Hayatımın Merkezinde

Bouchouari: Futbol Oynamak Hayatımın Merkezinde
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, futbolun hayatındaki önemini vurguladı ve mental zorluklar hakkında konuştu.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin futbol oynamak olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bordo-mavili kulübün medya ekibine yaptığı açıklamalarda, futbolun kendi hayatındaki yerine ve takım içindeki ilişkilerine değindi.

"Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey, en iyi şey zaten futbol oynamaktır" diyen Bouchouari, futbolun hayatının merkezinde olduğunu belirtti. Eğer bir efsaneyle sohbet etme şansı olsa Lionel Messi'yi seçeceğini söyleyen Fas asıllı futbolcu, profesyonel futbolculuğun en zor yanının mental kısım olduğunu ifade etti. Bouchouari, "Bazen fiziksel olarak iyisiniz ama zihinsel olarak gerçekten zorlanabiliyorsunuz" dedi.

Geçen sezon Saint-Etienne forması giyerken Toulouse maçı sonrası yaşadığı küme düşmenin kariyerindeki en üzücü an olduğunu dile getiren genç futbolcu, en mutlu olduğu anın ise ilk profesyonel maçına çıktığı gün olduğunu belirtti.

Sahada en çok adaletsizlikten rahatsız olduğunu söyleyen Bouchouari, "Gol atmaktansa asist yapmayı severim. Kendimi teknik ve hızlı bir oyuncu olarak tanımlarım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
