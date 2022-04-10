Botsvana'da 29.000 Kovid-19 Aşısının Son Kullanma Tarihi Geçti

GABORONE, 10 Nisan (Xinhua) — Botsvana Sağlık ve Refah Bakanlığı Sözcüsü Christopher Nyanga, "Aşıların son kullanma tarihinin geçtiği doğru. Bugüne kadar 29.000 AstraZeneca aşısının tarihi geçti" dedi. Nyanga, kullanılmadığı takdirde bazı aşıların son kullanma tarihinin Nisan 2022'de dolacağını söyledi. Nyangga, Afrika'nın güneyindeki Botsvana vatandaşlarına aşılama merkezlerini toplu olarak ziyaret etmeleri ve aşıların son kullanma tarihi dolmadan aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Botsvana Sağlık ve Refah Bakanı Dr. Edwin Dikoloti geçen hafta ülkenin milletvekillerini daha fazla insanı aşı yaptırmaya teşvik etmeye çağırmıştı.

Dikoloti, Botsvana'nın Kovid-19 aşılama kampanyasında son derece başarılı olmasına ve Aralık 2021 itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefine ilk ulaşan Afrika ülkelerinden biri olmasına rağmen hatırlatma dozu sayılarının yavaşladığını söyledi.

Botsvana aşılama programını 27 Mart 2021'de başlatmıştı. Bugüne kadar nüfusun en az yüzde 59,2'sine aşının ilk dozu uygulandı.

Xinhua / Spor