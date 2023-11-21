BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde başantrenörlük görevine İlker Gözeneli'ni getirdi. Gözeneli, kulüp altyapısında ve gelişim takımında görev yapmaktaydı.

BOTAŞ, İlker Gözeneli'ni başantrenör olarak atadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenörlük görevine İlker Gözeneli'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2017'den bu yana kulüp altyapı koordinatörlüğü ve gelişim takımı başantrenörlüğü görevini yürüten İlker Gözeneli, kulüp organizasyonumuzda başantrenörlük görevine getirilmiştir. Altyapı koordinatörlüğünün yanı sıra A takım başantrenörlüğü görevini üstlenen değerli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.