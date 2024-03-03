BOTAŞ, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında BOTAŞ, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-74 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Burak Anlatıcı, Gündoğan Ali Balaban
BOTAŞ: Allen 23, Işık Su Güven 4, Reimer 20, Weaver 20, Mack 13, Hatice Pelin Gülçelik, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran, Ceren Taylan, Burcu Büyükayan
İlkem Yapı Tarsusspor: Robinson 8, Kübra Erat 3, Palenikova 16, Davis 6, Cave 30, Yağmur Bul 5, Büşra Akgün 6
1. Periyot: 20-21
Devre: 41-37
3. Periyot: 59-58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında BOTAŞ, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-74 mağlup etti.