BOTAŞ, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatmada yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde BOTAŞ, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatma periyodu sonunda 90-88 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Atakan Kaymak
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 24, Harrigan 12, Meltem Yıldızhan 14, Abdelkader 4, Vanloo 8, Büşra Akbaş 14, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü 8, Gizem Yavuz
BOTAŞ: Weaver 14, Manolya Kurtulmuş 5, Saliha Mandıracı 12, Nihal Güngör Yıldırım 6, Holmes 21, Hatice Pelin Gülçelik 8, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran 7, Reimer 15
1. Periyot: 20-15
Devre: 42-40
3. Periyot: 64-61
Normal süre: 79-79
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde BOTAŞ, normal süresi 79-79 eşitlikle sona eren mücadelede Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatma periyodu sonunda 90-88 yendi.