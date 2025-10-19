Haberler

BOTAŞ, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-67 Mağlup Etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-67 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta BOTAŞ'ın en skorer ismi Bejedi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Halil Ata Günal

BOTAŞ: Davis 12, Bejedi 17, Rana Uçar, Işılay Eğin, Serfa 11, Scherf, Ayşegül Günay Aladağ 10, Selin Rachel Gül 6, Tuba Poyraz 17, Dantas 2, Williams 8

ÇİMSA ÇBK Mersin : Vanloo 5, Manolya Kurtulmuş 2, Ayşenaz Harma, Juskaite 26, Geiselsöder 13, Burke 10, Hayes 6, Sinem Ataş, Asena Yalçın 3, Büşra Akbaş, Sevgi Tonguç 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 44-36

3. Periyot: 58-53

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-67 mağlup etti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Haberler.com

