BOTAŞ, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-67 Mağlup Etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-67 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta BOTAŞ'ın en skorer ismi Bejedi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Halil Ata Günal
BOTAŞ: Davis 12, Bejedi 17, Rana Uçar, Işılay Eğin, Serfa 11, Scherf, Ayşegül Günay Aladağ 10, Selin Rachel Gül 6, Tuba Poyraz 17, Dantas 2, Williams 8
ÇİMSA ÇBK Mersin : Vanloo 5, Manolya Kurtulmuş 2, Ayşenaz Harma, Juskaite 26, Geiselsöder 13, Burke 10, Hayes 6, Sinem Ataş, Asena Yalçın 3, Büşra Akbaş, Sevgi Tonguç 2
1. Periyot: 22-19
Devre: 44-36
3. Periyot: 58-53
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-67 mağlup etti.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor