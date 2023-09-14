BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 76-70 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Özgök, Muhammed Murat Zafer, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Çankaya Üniversitesi : Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 17, Mc Carty-Williams 29, Fontaine 11, Heja Yıldırım, Nisanur Barmakçı, Ayşenaz Kurtuldum, Feryal Defne Atlı, Gizem Tüzün 2, Melike Tuğba Oral 2
BOTAŞ: Weaver 28, Fitzgerald 10, Manolya Kurtulmuş, Saliha Mandıracı, Nihal Güngör Yıldırım 15, Hatice Pelin Gülçelik 4, Burcu Büyükayan, Nisa Yalçın, Deniz Üstün 5, Ronahi Zilan Kıran 3, Reimer 11
1. Periyot: 23-16
Devre: 38-37
3. Periyot: 56-58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 76-70 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor