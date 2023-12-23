BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Metin Erol, Mustafa Gürhan Soysal
BOTAŞ: Weaver 19, Manolya Kurtulmuş 15, Allen 17, Mack 17, Reimer 17, Nihal Güngör Yıldırım, Ronahi Zilan Kıran, Deniz Üstün
Çankaya Üniversitesi : Walker 23, Fontaine 5, McCarty-Williams 16, Melike Yalçınkaya 11, Louis 22, Melike Tuğba Oral, Gülse Uğur, Gizem Tüzün
1. Periyot: 24-17
Devre: 51-32
3. Periyot: 67-56
Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.02 Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), 38.19 Louis, 39.48 McCarty-Williams ( Çankaya Üniversitesi )
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti.