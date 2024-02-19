BOTAŞ, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında BOTAŞ, ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 77-66 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Münevver Özemre, Burak Erkan, Burak Aktaş
BOTAŞ: Allen 11, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş 13, Weaver 22, Mack 13, Hatice Pelin Gülçelik 3, Buket Ünal 2, Ronahi Zilan Kıran 2, Nihal Güngör Yıldırım
Bursa Uludağ Basketbol : Williams 10, Eda Şahin, Carter 21, Baptiste 15, Coulibaly 18, Gülfer Tokatlı 2, Efsun Çelik
1. Periyot: 23-24
Devre: 45-38
3. Periyot: 61-53
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında BOTAŞ, ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 77-66 yendi.