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BOTAŞ, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında BOTAŞ, ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 77-66 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Münevver Özemre, Burak Erkan, Burak Aktaş

BOTAŞ: Allen 11, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş 13, Weaver 22, Mack 13, Hatice Pelin Gülçelik 3, Buket Ünal 2, Ronahi Zilan Kıran 2, Nihal Güngör Yıldırım

Bursa Uludağ Basketbol : Williams 10, Eda Şahin, Carter 21, Baptiste 15, Coulibaly 18, Gülfer Tokatlı 2, Efsun Çelik

1. Periyot: 23-24

Devre: 45-38

3. Periyot: 61-53

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında BOTAŞ, ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 77-66 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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