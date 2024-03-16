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BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-68 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Muhammed Murat Zafer, Mustafa Gürhan Soysal

BOTAŞ: Weaver 24, Reimer 8, Allen 12, Mack 18, Manolya Kurtulmuş 14, Buket Ünal 9, Nihal Güngör, Pelin Gülçelik

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Brown 12, Henderson 24, Günesh Denise Karaoğlan 12, Lucet 4, Gonca Karataş 4, Özge Kavurmacıoğlu 7, Niray Sena Aral 2, Arzu Asiye Özdemir 3, Helin Boybeyi, Elif Emirtekin

1. periyot: 28-17

Devre: 42-43

3. periyot: 61-56

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-68 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Antalya Basketbol Spor Güncel Haberler

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