BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-68 mağlup etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Muhammed Murat Zafer, Mustafa Gürhan Soysal
BOTAŞ: Weaver 24, Reimer 8, Allen 12, Mack 18, Manolya Kurtulmuş 14, Buket Ünal 9, Nihal Güngör, Pelin Gülçelik
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Brown 12, Henderson 24, Günesh Denise Karaoğlan 12, Lucet 4, Gonca Karataş 4, Özge Kavurmacıoğlu 7, Niray Sena Aral 2, Arzu Asiye Özdemir 3, Helin Boybeyi, Elif Emirtekin
1. periyot: 28-17
Devre: 42-43
3. periyot: 61-56
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-68 mağlup etti.