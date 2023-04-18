Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi
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Boston Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Evans Chebet, kadınlarda ise vatandaşı Hellen Obiri kazandı.
Boston Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Evans Chebet, kadınlarda ise vatandaşı Hellen Obiri kazandı.
Tokyo, Berlin, Londra, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Boston kentinde koşuldu.
Erkeklerde Evans Chebet, yarışı 2 saat 5 dakika 54 saniyede tamamlayarak 1. olurken, kadınlarda ise Hellen Obiri, 2 saat 21 dakika 38 saniyelik zamanıyla ilk sırayı aldı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor