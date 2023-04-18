Üye Girişi
Haberi Paylaş
Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi

Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi

Spor Haberleri

Boston Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Evans Chebet, kadınlarda ise vatandaşı Hellen Obiri kazandı.

Boston Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Evans Chebet, kadınlarda ise vatandaşı Hellen Obiri kazandı.

Tokyo, Berlin, Londra, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Boston kentinde koşuldu.

Erkeklerde Evans Chebet, yarışı 2 saat 5 dakika 54 saniyede tamamlayarak 1. olurken, kadınlarda ise Hellen Obiri, 2 saat 21 dakika 38 saniyelik zamanıyla ilk sırayı aldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Amerika Birleşik Devletleri New York Londra Tokyo Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title