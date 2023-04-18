Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi

Boston Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Evans Chebet, kadınlarda ise vatandaşı Hellen Obiri kazandı.

Tokyo, Berlin, Londra, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Boston kentinde koşuldu.

Erkeklerde Evans Chebet, yarışı 2 saat 5 dakika 54 saniyede tamamlayarak 1. olurken, kadınlarda ise Hellen Obiri, 2 saat 21 dakika 38 saniyelik zamanıyla ilk sırayı aldı.