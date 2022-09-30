Boston Celtics, Blake Griffin'i kadrosuna kattı Spor Haberleri Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, tecrübeli pota altı oyuncusu Blake Griffin'i renklerine bağladı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, tecrübeli pota altı oyuncusu Blake Griffin'i renklerine bağladı. NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in serbest oyuncu statüsündeki Griffin ile bir yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu, daha önce Los Angeles Clippers, Detroit Pistons ve Brooklyn Nets'te oynadı. Normal sezonlarda çıktığı 724 NBA karşılaşmasında 19,8 sayı ve 8,2 ribaunt ortalamaları yakalayan Griffin, geçen sezon Nets ile maç başına 6,4 sayı ve 4,1 ribaunt üretti. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Boston Celtics Blake Griffin Spor Haberler

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