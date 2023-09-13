Bu yıl 22. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup yelken yarışı basın toplantısı yapıldı.

Bu yıl 22. kez İstanbul Boğazı'nda 23- 24 Eylül'de düzenlenecek olan Bosphorus Cup yelken yarışlarının tanıtımı bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü İlker Öztürk ile sponsor firma yetkilileri katıldı. İlk olarak açıklamalarda bulunan Orhan Gorbon, "21 senedir gördüğünüz etkinliği İstanbul Boğazı'nda düzenliyoruz. 21 sene çok uzun süre. Bu sene de 22. sene bir kez daha sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bugünün önemi şöyle; kupanın geri gelme günü. Bizim çok özel bir kupamız var. Kupamızdan bir tane var. Aslında futboldaki dünya kupası gibi. Kazanan kupayı bize geri getiriyor" şeklinde konuştu.

Kupa, son kazanan tarafından teslim edildi

Geçen yıl yarışın kazanan Doğa Arıbaş kupayı teslim ederken yaptığı konuşmada, "Çok güzel bir his. Genç yelkencilerden bir tanesiyim. Bu kupayı kazanıp geri teslim etmek kesinlikle tarif edemeyeceğim duygu. Abilerimizden gördüğümüz noktada ekibim adına ben buradayım. Unutamayacağım bir anı. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlker Öztürk: "İstanbul'un sporla tanıtımına etki sağlaması çok kıymetli"

İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürü İlker Öztürk de böyle bir organizasyonda olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu organizasyon Orhan Bey'in şahsı üzerinden sadece İstanbul değil dünyaya açılan bir organizasyon. Sadece bir spor şöleni değil aynı zamanda görsel şölen. Hem İstanbul tarihi dokusunu hem coğrafi pozisyonunu ve boğazı bu sportif etkinlikle birleştirip İstanbul'un sporla tanıtımına etki sağlaması çok kıymetli. Bir böyle organizasyonda elbette olacağız. İstanbul'a dair her şeyin içinde varız. Etkinlik adına ne isteniyorsa lojistik destekten mecra tahsislerine kadar her konuda fayda sağlamaya çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yelkenci gelmiş olması, İstanbul tanıtıyor olması bizim için kazanım. Sadece su sporlarına katkı olarak yorumlamıyorum, İstanbul'a kazandırılmış harika bir etkinlik. Hem kurumsal hem bireysel olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı. - İSTANBUL