Teniste çiftler dünya 4 numarası olan Bosna Hersekli tenisçi Ivan Dodig, Türkiye'de tenise yatırım yapan otellerin varlığından bahsederek Türkiye'yi merak eden ve görmek isteyen insanların olduğunu belirtti.

Bosnalı tenisçi Ivan Dodig Türkiye teniste yukarılara tırmanışını sürdürüyor

Namık Kemal KILINÇSERİK ( Antalya ), (DHA)- Teniste çiftler dünya 4 numarası olan Bosna Hersekli 35 yaşındaki Ivan Dodig, Türkiye teniste yukarılara tırmanışını sürdürüyor. Başarılarını duyuyoruz. Türkiye'de özellikle Antalya bölgesinde tenise yatırım yapan çok güzel oteller var dedi.

Bosna Hersekli tenisçi Ivan Dodig, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ardından kamp için Antalya'ya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan ve aynı zamanda günlük antrenmanlarını sürdüren Ivan Dodig, konakladığı otelde misafirlere tenis klinik eğitimi verdi. Dodig'in 22 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak olan Tenis Turnuvası'na katılmak üzere Antalya'dan ayrılacağı öğrenildi.

'TÜRKİYE'Yİ MERAK EDEN VE GÖRMEK İSTEYEN ÇOK İNSAN VAR'

Ivan Dodig, Türkiye teniste yukarılara tırmanışını sürdürüyor. Başarılarını duyuyoruz. Türkiye'de özellikle Antalya bölgesinde tenise yatırım yapan çok güzel oteller var. Profesyonel tenisçilerin bölgeye gelmesi ile Türkiye teniste çok farklı noktalara gelecektir. Sosyal medya hesaplarımdan Antalya ile ilgili bazı paylaşımlarıma birçok arkadaşım 'neredesin' diye mesajlar atıyor. Türkiye'de olduğumu söylüyorum. Türkiye'yi merak eden ve görmek isteyen çok insan var. Umarım yakın bir zamanda onlar da gelip Türkiye'yi görür. Türk tenisinde İlhan Marsel'i tanıyorum. Kendisi iyi bir tenisçi dedi.

Açıklamanın ardından Ivan Dodig gösteri maçı yaptı. 7 kez Grand Slam, 4 kez Rolland Garros, 1 kez Wimbledon ve 2 kez Avustralya Open kazanan, olimpiyatlarda gümüş madalya sahibi ve Davis Cup kazanmış bir oyuncu olan Ivan Dodig, teklerde dünya 29 numarası, çiftlerde dünya 4 numarası olma başarısı elde etti. (DHA)