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Bosna Hersek'te büyükşehir fırtınası

Spor Haberleri

Bosna Hersek'te büyükşehir fırtınası

10-12 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu gümüş madalyanın sahibi oldu.

10-12 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı sporcularından Nisan İpar, 10-12 Eylül tarihleri arasından Bosna Hersek'in Visegrad şehrinde düzenlenen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına damga vurdu. Yıldız Kadın Dört Çifte kategorisinde şehrimizi temsil eden genç sporcu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına yarışlarına katılan tüm kürek takımı sporcuları tebrik edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Spor Haberler

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