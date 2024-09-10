Şenol Güneş Trabzonspor'da Teknik Direktör Oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş için Trabzon'da Ganita Sahili'nde, Başkan Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Bordo mavili taraftarların da katıldığı törende Şenol Güneş, önce Trabzonspor'da 1987 yılında Beşiktaş ile oynan jübile maçında giydiği ve kulübün müzesinde sergilenen kaleci formasını imzaladı. Şenol Güneş daha sonra 2 yıllık anlaşma sağlanan boş mukaveleyi imzaladı.

GÜNEŞ: İMZA ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Güneş, konuşmasının ilk bölümünde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Trabzonspor'da 5'inci kez göreve gelen deneyimli teknik direktör Güneş, "Heyecanım var. Bu heyecanı başta başkan ve yönetimin, sizlerin desteği ile yaşıyorum. Futbol hayatımın son dönemlerinde uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüğüm, özlemle, sorumluluk içinde heyecanla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm; başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Hep burada halkın içinde oldum. Başkanın projelerini dinlediğim zaman daha da fazla heyecanlandım. Olağanüstü bir isteği ve heyecanı var. İmzayı bugün attık. İmzayı da boş mukaveleye attık. İmza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan endişeniz olmasın. İmzalar kağıt üzerine atılır, sözler karşılıklı verilir. Ama önemli olan ruhu ile gönlüyle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışma ve iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

'ZORLUKLARIMIZ VAR'

Ligde önlerinde zorlu 3 müsabaka olduğunu kaydeden Güneş, "Zorluklarımız var, önümüzde 3 müsabaka var. Beşiktaş, Kayseri ve Antep maçları. Bu dönemi aşmak istiyoruz. Devreye kadar herkesin beğeniyle izlediği güzel futbol oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Yoksa başkan 'heyecanını kaybeder' diye korkuyoruz. İhtiyaç olduğunda dışarıdan oyuncu alacağımızı başkanımız zaten söyledi. Trabzon, Trabzon'dan doğdu ancak buraya sığmıyor; dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camia ve kulüp havas var. Buna layık olmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok başarılar, başarısızlıklar gördüm, ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Zaman zaman taht, taç giydik, ama gönüllere girmek çok önemli. Gönüllerinizde sizin de benim gönlümde olduğunu bilin. Bu yarışmada başarılı olalım Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

DOĞAN: ŞENOL HOCAMA VE EKİBİNE ÇOK GÜVENİYORUM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı dileyerek, "Bugün üzücü bir gün. Ömer kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben burada Şenol hocamıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsun biz onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Burada onunla imza töreni yapmak benim için büyük bir gurur. İlk andan itibaren tüm heyecanını bize yansıttı. Boş mukaveleye imza attı. Sizden bir ricam var; önemli ekonomik hamleler gerçekleşiyoruz. Hem bizi hem camiamızı hem taraftarımızı mutlu eden geri dönüşler alamadık. Şenol hocama ve ekibine çok güveniyorum. Yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum. Sizden ricam; sonuçlar ne olursa olsun ilk günden itibaren, tüm Trabzonspor teknik kadrosuna ve futbolcularına sahip çıkmanız. İçerde birlik olmak zorundayız. Buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun var olsunlar" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: HEDEF OLARAK ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA VARIZ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güneş, takımdaki özgüven sorunu ortadan kaldıracaklarını söyledi. Güneş, "Bugün itibariyle güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Yarışmak zorundayız, puan kayıplarımız var. Hedef olarak şampiyonluk yarışında varız. Bu hedefi kovalayacağız. Buraya gelen tüm taraftarların gurur duyacağı oyun istiyoruz. Bu oyunla da sonuç almak istiyoruz. Şu anda yaptığımız şey eldeki oyuncuları tanımak, devre arasına kadar en iyi şekilde yarıştırabilmek. Şu zamana kadar hiçbir oyuncu için beyanatta bulunmadım. Trabzonspor'un sorunları ve çözümleri var. Oyuncularla ilgili şikayetim yok. Her oyuncu gidebilir yenileri gelebilir. Trabzonspor'da sürekli başarıyı yakalayacak ortamı oluşturmak istiyoruz" dedi.

'BAŞARI İÇİN TABLO DÜZELMESİ GEREKİYOR'

Kulübün mali durum çalışmalarına ilişkin soruya Başkan Doğan, "Projelerle alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Onaylandıktan sonra projelerle alakalı çalışıyoruz. Sürekli başarı için tablo düzelmesi gerekiyor. Ekonomiyi yürütürken sahada başarılı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımız mutlu olmak istiyor. En zor ve sıkıntılı başkanlık görevi bana nasip olacak. Geldiğimiz günden beri hamlelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bunları konuşmayacağımız bir yıl olacak" yanıtını verdi.

İmza töreni ve konuşmalar sonrasında teknik direktör Şenol Güneş ve Başkan Ertuğrul Doğan, alt yapı oyuncularıyla anı fotoğrafı çektirdi.