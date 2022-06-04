Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörlüğüne Daniel Farke getirildi - Haberler

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Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörlüğüne Daniel Farke getirildi

AA - Erbil Başay - Spor
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Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörlüğüne Daniel Farke getirildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Farke'nin 2025'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Farke 2015-2017 yıllarında Borussia Dortmund'un ikinci takımını çalıştırdıktan sonra 2017-2021 yıllarında İngiltere'de Norvich City'de görev yaptı. 2022'in başında Rusya'da Krasnodar kulübüyle 2 yıllık anlaşma imzalayan Farke, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mart ayında Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.

Borussia Mönchengladbach geçen sezonu 10. sırada tamamlanmasının ardından teknik direktör Adi Hütter'in görevine son verilmişti.

AA / Erbil Başay - Spor

Borussia Mönchengladbach Daniel Farke Bundesliga Almanya Spor Haberler

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