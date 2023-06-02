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Borussia Dortmundlu Milli Futbolcu Salih Özcan Nişanlandı

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, Eda Yıldız ile nişanlandı. Köln'de düzenlenen törende sezonun stresini atarak davetlilerle eğlenen Salih, dünya evine ilk adımını attı.

SPOR Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan evliliğe ilk adımı attı

İskender GÜNGÖR / KÖLN, (DHA) - Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı.

Almanya Bundesliga'nın son haftasında şampiyonluğu gol averajıyla Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Eda Yıldız ile nişanlandı. Köln'de düzenlenen törende sezonun stresini atarak davetlilerle eğlenen Salih, dünya evine ilk adımını attı. Nişanda harmandalı oynayıp halay çeken çift, keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Salih Özcan Bundesliga Almanya Spor Haberler

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