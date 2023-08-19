Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 1-0 yendi
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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 1. haftasında Signal Iduna Park'ta Köln'ü konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund 88. dakikada Donyell Malen'in attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Sezona galibiyetle başlayan sarı-siyahlılar 3 puanın sahibi oldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 1-0 yendi
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 1. haftasında Signal Iduna Park'ta Köln'ü konuk etti.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund 88. dakikada Donyell Malen'in attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Sezona galibiyetle başlayan sarı-siyahlılar 3 puanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor