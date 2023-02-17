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Borussia Dortmund, özel tasarım formaları depremzedeler yararına açık artırmaya çıkaracak

Spor Haberleri

Borussia Dortmund, özel tasarım formaları depremzedeler yararına açık artırmaya çıkaracak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, ligin 21. haftasında Hertha Berlin ile karışılacağı maçta futbolcuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için açık...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, ligin 21. haftasında Hertha Berlin ile karışılacağı maçta futbolcuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için açık artırmayla satışa çıkaracak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen depremlerin şimdiden son yüz yılın en kötü doğal afetleri arasında yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, kulübün, depremzedelere bir kez daha yardım etmek için 19 Şubat Pazar günü Hertha Berlin ile yapılacak karşılaşmada oyuncuların giyeceği "özel formaları" açık artırmaya çıkarmaya karar verdiği aktarıldı.

Taraftarların Türkiye'de ve Suriye'deki insanlara yardım etmek için bağışta bulunmaları için de çağrı yapıldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Spor

Borussia Dortmund Bundesliga Almanya Berlin Spor Haberler

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