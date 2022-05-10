Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Almanya ekibi Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın yerini Karim Adeyemi ile doldurdu.
Almanya ekibi Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın yerini Karim Adeyemi ile doldurdu.
Borussia Dortmund Kulübü, Avusturya'nın Salzburg takımından 20 yaşındaki Alman forvet Adeyemi'nin transfer edildiğini açıkladı.
Sağlık kontrolünden geçen Adeyemi ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Adeyemi, bu sezon 42 maça çıktığı Salzburg'da 23 gol kaydetti.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor