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Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı

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Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 yendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 32. dakikada Anthony Modeste'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta ikinci yarıda başka gol olmadı ve Borusia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada milli futbolcu Salih Özcan, 90 dakika forma giydi ve Modeste'nin attığı golün asistini yaptı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken Hertha Berlin 1 puanda kaldı.

Leipzig ligde ilk galibiyetini aldı

Leipzig de sahasında Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini 5. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

Leipzig, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 5'e çıkardı. Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05'i 3-0, Union Berlin deplasmanda Schalke 04'ü 6-1 ve Hoffenheim sahasında Augsburg'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor

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