Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'ı Brandt'ın iki golüyle yendi
AA - Erbil Başay - Spor
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yendi.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında Mercedes Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.
Sarı-siyahlılar 12. ve 71. dakikalarda Julian Brandt'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Borussia Dortmund bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Stuttgart ise maç fazlasıyla 27 puanla 15. sırada bulunuyor.
AA / Erbil Başay - Spor