Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi

AA - Erbil Başay - Spor
 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundeliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundeliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. hafta erteleme maçında MEWA Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, 87. dakikada Axel Witsel'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran lig ikincisi Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 4'indirdi. Mainz 05 ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.

AA / Erbil Başay - Spor

Borussia Dortmund, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title