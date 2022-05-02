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Borussia Dortmund, Alman milli futbolcu Schlotterbeck'i kadrosuna kattı

AA - Erbil Başay - Spor
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Borussia Dortmund, Alman milli futbolcu Schlotterbeck'i kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Freiburg'da oynayan Alman milli futbolcu Nico Schlotterbeck'i 2022-2023 sezonundan itibaren renklerine kattığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Freiburg'da oynayan Alman milli futbolcu Nico Schlotterbeck'i 2022-2023 sezonundan itibaren renklerine kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,91 boyundaki savunma oyuncusu Schlotterbeck'in bugün sağlık muayenesinden geçtiği ve 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Schlotterbeck'in çok iyi gelişme sağladığını belirterek, "Schlotterbeck'in profili Borussia Dortmund'a uyuyor." dedi.

Freiburg'da 53, Union Berlin'de de 18 kez forma giyen 22 yaşındaki Schlotterbeck 2 kez de milli takımda oynadı.

AA / Erbil Başay - Spor

Borussia Dortmund, Bundesliga, Freiburg, Alman, Spor, Haberler

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