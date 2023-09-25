Borusan Spor Kulübü Festivali (BSKFest'23) Üçüncü Kez Düzenlendi

Borusan, 1300 çalışanı ve yakınlarıyla bir araya geldiği Borusan Spor Kulübü Festivali'nin (BSKFest'23) üçüncüsünü düzenledi. Festivalde eğlence, spor ve müzik performansları yer aldı. Ayrıca çocuklar için farklı aktiviteler düzenlendi ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

Borusan, 1300 çalışanı ve yakınlarıyla bir araya geldiği Borusan Spor Kulübü Festivali'nin (BSKFest'23) üçüncüsünü düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusanlılar, Bahar Country'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde bir araya geldi. Borusanlı çalışanlar ve yakınlarının katıldığı BSKFest'23'te eğlenceye, spora, harekete doyulurken DJ ve canlı müzik performansları da sergilendi.

Jess Molho'nun sunuculuğunu üstlendiği ve 1300 kişinin katıldığı etkinlikte hem çocuklar hem yetişkinler için eğlenceli aktiviteler, dart, dev jenga, bowling, kano VR, icaros VR, interaktif zumba, refleks duvarı gibi farklı deneyim alanları sunulurken ödüllü turnuvalar da gerçekleştirildi.

Çocuklar için alanda atlıkarınca, mini survivor alanı, şişme oyuncaklar, MINI araç boyama aktivitesi ve trambolin yer alırken Yuvam Dünya Derneği ile çocuk atölyesi düzenlendi.

Programda doğa ile bağ kurması hedeflenen çocuklar kuşları yakından tanıdı ve kuş gözlemcisi oldu. Ayrıca böcek bilimci gibi böceklerin peşine düşen çocuklar ağaçlarla birlikte doğadaki değişimi fark etti. Cumhuriyet'in 100. yılının da kutlandığı etkinlikte Cumhuriyet coşkusu festivale taşındı.

BSKFest'23'te Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Açıklamada programdaki açılış konuşmasına yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim, Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve BSK İcra Kurulu Üyesi Nursel Ölmez Ateş, festivalde Cumhuriyet'in 100. yılını, sporun enerjisiyle ve birlikte olmanın coşkusuyla karşıladıklarını belirtti.

Sporun, hareketin ve sürdürülebilirliğin odak noktası olduğu festivalde Borusanlılar ve yakınlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını aktaran Ateş, "Gücünü insandan alan, insan sayesinde başarıya inanan bir kurumuz. Kurum kültürümüzü de bu bakış açısıyla inşa ediyor, değer ve prensiplerimizi bu doğrultuda belirliyoruz. Bu değerler kapsamında çalışma arkadaşlarımızın eğlenerek birbirlerini tanıyabilecekleri, sosyal ilişki kurabilecekleri ortamlar yaratarak şirket içinde sevgiyi, birlik ve beraberliği beslediğimizi anlatıyoruz. BSKFest de bunun en güzel örneklerinden biri. Bugün ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarımıza devam ediyoruz. Dayanışmadan aldığımız güçle, Atatürk'ün aydınlattığı yolda, O'nun izinden yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

BSK İcra Kurulu Üyesi Şükrü Karapınar da BSK ailesinin her geçen yıl daha da genişlediğini vurguladı.

Karapınar, "Borusan Spor Kulübü olarak 14 branş, 20 takım ile kurumsal liglerde ve organizasyonlarda şirketimizi temsil ediyoruz. Geçen yıl eylül ayında kayıtlı sporcu sayımız 231'di, sporcularımızın 70'i kadın, 161'i erkekti. Bugün ise toplam sporcu sayımız 364, 127'si kadın, 237'si erkek. Bugün de hem değerli sporcularımızla hem de tüm Grup şirketlerimizden Borusanlılarla beraber spor dolu bir gün geçirdik. BSK Fest'i önümüzdeki yıllarda da düzenleyerek sporun, beraberliğin coşkusunu yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, panelin ardından yıl boyunca çeşitli yarışmalarda derece kazanan BSK Sporcularına Ateş ve Karapınar tarafından plaket takdim edildi. BSKFest'23, sanatçı Melek Mosso'nun performansıyla sona erdi.