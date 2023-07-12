Bornova ile Kuşadası transfer hattı
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TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Viven Bornova FK, dış transferde kardeş kulübü Kuşadasıspor'la transfer hattı kuruyor.
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Viven Bornova FK, dış transferde kardeş kulübü Kuşadasıspor'la transfer hattı kuruyor.< İzmir temsilcisinin transferde Kuşadasıspor'un tecrübeli futbolcuları 34 yaşındaki orta saha Murat Çaydemir ve 36 yaşındaki golcü Ali Öztürk ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Resmi imzaların atılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor