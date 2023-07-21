Bornova Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da başlıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Bornova Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da başlayacak. İzmir temsilcisi 24 Temmuz pazartesi günü Afyon'a gitmek üzere yola çıkacak. İzmir ekibi 3 etaptan oluşacak kamp döneminde 6 hazırlık maçı yapacak. 4 Ağustos'ta ilk etap biterken, Bornova ikinci etap çalışmalarına 8 Ağustos'ta başlayacak. 17 Ağustos tarihinde ikinci etabı sonlandıracak Bornova FK'nın üçüncü etap çalışmaları ise 21 Ağustos'ta start alacak. 31 Ağustos'ta üçüncü etap sona ererken yeni sezon hazırlıkları İzmir'de devam edecek.