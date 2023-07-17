Bornova Futbol Kulübü, Oğuz Erk'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bornova Futbol Kulübü, dış transferde ilk imzayı Bornova Yeşilovaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuz Erk'e attırdı. Orta saha pozisyonunda görev yapan 2000 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde profesyonel olan Oğuz Erk; Altay, Karşıyaka ve Yeşilova'da toplam 62 kez forma giydi. Bornova FK ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Oğuz Erk, "Burada genç ve dinamik bir ekip var. Ben de elimden geldiğinin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi.Öte yandan İzmir ekibinde Akademi Ligleri Teknik Sorumluluğu görevine Haktan Tırıs getirildi.