Bölgesel Amatör Lig'i şampiyon tamamlayan Bornova FK, TFF 3. Lig'de mücadele etmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Hüseyin Ok, genç ve gelecek vadeden bir kadro kurmak istediklerini belirtti.

Bölgesel Amatör Lig'i şampiyon tamamlayan ve gelecek sene TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bornova FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Bornova FK, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'i şampiyon tamamlayarak 27 sene sonra Bornova'yı profesyonel liglerde temsil etme hakkı kazandı. TFF 3. Lig'e yükselen yeşil-siyahlılar, hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bornova FK Başkanı Hüseyin Ok, kulübün transfer politikasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gelişime yönelik misyona sahip bir ekip kuracaklarını ve geçtiğimiz sezondan 22 futbolcunun 11'ini takımda tuttuklarını belirten Ok, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için düğmeye bastık. Görüştüğümüz önemli isimler var. Genç ve gelecek vadeden bir kadro kurmak için çalışıyoruz. Geliştirici misyonumuza uygun teknik direktörle çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kulübün yapısına uygun bir yol çizmek istiyoruz"

Bu süreçte kulüp vizonuna uygun organizasyon şemasını çizeceklerini dile getiren Hüseyin Ok, "Amacımız sürdürülebilir bir misyonla, kulübün yapısına uygun bir yol çizmek. Her zaman ayakları yere basan ve geleceği planlayan bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

11 futbolcu takımda kaldı

Bornova FK, geçtiğimiz sezondan 11 futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı ekipte Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa ve Egemen Baysal takımda kalan isimler oldu. - İZMİR