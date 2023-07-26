Bornova FK, Tezcan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Bornova FK, son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bolvadin Termalspor forması giyen 25 yaşındaki Tezcan Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bornova FK, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, bir takviye gerçekleştirdi ve son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bolvadin Termalspor forması giyen 25 yaşındaki Tezcan Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bolvadin Termalspor forması giyen Tezcan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan 1998 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladık. Tezcan Erdoğan'a formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR