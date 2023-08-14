Bornova FK, kaleci Bartu Kaya'yı kadrosuna kattı

Bornova FK, TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan yeni sezonda kaleci Bartu Kaya'yı transfer etti. Kulüp, Bartu Kaya ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Bornova FK, son olarak Şile Yıldızspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Bartu Kaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bornova FK, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, kaleci Bartu Kaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şile Yıldızspor'da forma giyen Bartu Kaya'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Bartu Kaya'ya yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR