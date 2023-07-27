Bornova FK, Berkay Akgül'ü kadrosuna kattı

Bornova FK, son olarak Ayvalıkgücü forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Akgül'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bornova FK, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, bir takviye gerçekleştirdi ve son olarak Ayvalıkgücüspor forması giyen 20 yaşındaki Berkay Akgül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ayvalıkgücü forması giyen Berkay Akgül'ü kadrosuna kattı. Orta saha pozisyonunda görev yapan 2003 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Berkay'a formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR