Bornova Belediyespor Kulübü Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Trampolin Cimnastik'te adından söz ettiren Bornova Belediye spor Kulübü sporcuları, Bolu'da Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'ndan da madalyalarla döndü.

Bornova Belediyesporlu cimnastikçiler, Bolu'da Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada birincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıktı. 8-10 Eylül arasında gerçekleşen Şampiyona'da 13-14 Yaş Grubu Kızlar Senkronize Kategorisinde yarışan Selen Can ve Aybüke İrem Eğilmez, Türkiye Şampiyonu oldu. Sıla Karakuş ise Büyük Kadınlar Senkronize'de Türkiye 3. sü oldu. Yeşil-beyazlı sporcuların antrenörlüğünü Gülşah Başol, Aysun Yıldırım ve Seda Şahin'in yapıyor.

BAŞKAN İDUĞ: "BAŞARILAR BİZİ DE MOTİVE EDİYOR"

Öncelikli olarak çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere daha fazla Bornovalı'ya, daha iyi şartlarda spor yaptırmayı amaçladıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu hedefle yeni spor tesisleri açıyor ve mevcut olanları yeniliyoruz. Elde edilen böylesi başarılar ise bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çünkü yaptığımız yatırım ve çalışmaların karşılığını aldığımızı görüyoruz. Tüm sporcuları ve antrenörlerini kutluyorum" diye konuştu.