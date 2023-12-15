Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 68-58 yenerek galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 68-58 yendi.
Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 24-9 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 38-33 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 47-46 önde tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşısında son periyotta daha etkili olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, müsabakadan 68-58 galip ayrıldı.