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Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 68-58 yenerek galip geldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 68-58 yendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 24-9 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 38-33 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 47-46 önde tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşısında son periyotta daha etkili olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, müsabakadan 68-58 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Kağıtspor Karşıyaka Türkiye Haberler

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