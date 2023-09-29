Bornova Belediye Spor ve BOSSAN Basketbol Takımları İş Birliği Yemeğinde Buluştu

Basketbol alanında ortak çalışma kararı alan Bornova Belediye Spor ve BOSSAN Basketbol Takımları, iş birliği yemeğinde buluştu. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleşen geceye, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ev sahipliği yaptı. BOSSAN ve Bornova Belediye Spor birlikteliğinin önemine vurgu yapan Başkan İduğ, "Bizim ilk amacımız sporcu yetiştirmek ve spor yapmak isteyen çocuklarımızı daha yukarıya taşımak. Hem tesis hem de çok iyi bir nesil var. Biz de bundan yola çıkarak bu işbirliğine adım attık" dedi.

Etkinliğe, Bornova Belediye Spor Başkanı Hasar Yerakar, BOSSAN Genel Koordinatörü Ajlan Kavasoğlu ve genç sporcular ile aileleri katıldı. Bornova Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belireten Başkan İduğ, yerel yönetimlerin 1. Ligde bir takımı ayakta tutmasının zor olduğunu kaydederek, "Takımın yıllık bütçesi 10 milyon TL civarında. Biz de bu noktada Bornova Belediye Spor olarak KSK ile 3 yıllık sözleşme yaptık. Yarışmacı hakkımızı kiraladık. Tesisimiz var. Oyuncular da sizden şeklinde bir model oluşturduk. 2 yıldır bu sistem ile para ödemiyoruz. Oradan elde ettiğimiz bütçe ile de ilçede bulunan spor alanlarımızı ve tesislerimizi yeniledik" dedi.

Genç sporcuların başarılı olduğunu da belirten Başkan Mustafa İduğ, "Eğer sizler çok çalışıp başarılı olursanız ve takımımızı yukarılara çıkarırsanız sözleşme dolduğunda takımı geri alırız. ve sizler 1. Ligde oynayan bir takımın oyuncuları olursunuz" diye konuştu.

BAŞKAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

Bornova Belediye Spor ve BOSSAN Basketbol Takımları birlikteliğinin önemli olduğunu anlatan BOSSAN Genel Koordinatörü Ajlan Kavasoğlu, "Bornova Belediye Başkanı Mustrafa İduğ'un takımlarımıza katkısı hiçbir zaman unutulamaz. Onun Bornova'nın çocuklarına sahip çokması, hassasiyet göstermesi çok etkileyici. Kendisine spor alanında yaptığı çalışmalar için çok teşekkür ederiyorum" dedi.

Bornova Belediye Spor Başkanı Hasar Yerakar ise Başkan İduğ'a, Bornova'da yaşayan ailelerin çocuklarının spor yapabilmesi için verdiği mücadeleye teşekkür etti.