Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adıyaman FK'ya konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 2'üncü Grup'ta iyi bir çıkış yakalayan Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Adıyaman FK ile karşılaşacak. Maç saat 13.00'te başlayacak ve Bornova 1877, galibiyet halinde kupada yoluna devam edecek.

TFF 3'üncü Lig 2'üncü Grup'taki ilk yılında iyi bir çıkışa imza atan Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda yarın Adıyaman FK'ya konuk olacak. Kahta İlçe Stadı'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Bornova rakibini yenerse kupada da yoluna devam edecek. Eşitlik halinde kazanan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik bozulmazsa seri penaltı atışları belirleyecek. Bornova 1877 kupada daha önce Akhisarspor'u 4-0 yenmişti. 6 Şubat'taki deprem felaketinin vurduğu illerden olup geçen sezonun kalanında maçlara çıkmayan Adıyaman'ın kulübü Adıyaman FK, 2'nci Lig'de bu yıl maçlarını Kahta İlçesi'nde oynuyor.