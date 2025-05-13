Bornova 1877, Yeni Sezon Öncesi Kadroda Değişiklik Yapıyor
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta küme düşmekten son maçta kurtulan Bornova 1877, yeni sezon için 8 futbolcusuyla vedalaşarak kadroda önemli değişikliklere gitme kararı aldı. Yeni transferlerin de kısa sürede açıklanması bekleniyor.
İZMİR,
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta küme düşmekten son maçta kurtulan Bornova 1877 yeni sezon için kolları erken sıvadı. Kadroda önemli değişikliklere gidecek İzmir ekibi 8 futbolcusuyla vedalaştı. Yeşil-siyahlılar yeni sezon öncesi Kerem Hayta, Mustafa Hakkı Peker, Tuğcan Alp Öztürk, Batuhan Altın, Yunus Emre Korkmaz, Mustafa Yiğit Turgut, Yasin Okan Çaplı ve Mehmet Ege Seven ile vedalaştı. Ayrılıkların sürmesi beklenen Bornova 1877'nin yeni transferleri de en kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor