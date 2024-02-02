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Bornova 1877, Yağız Parlak ile anlaştı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Bornova 1877, ara transfer döneminde Nazilli Belediyespor'dan Yağız Parlak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kanat oyuncusu, takıma katkı sağlamak için burada kalıcı olmayı hedefliyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877 ara transfer döneminde son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen Yağız Parlak'la anlaşma sağladı. İzmir ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova 1877 ailesine geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yağız Parlak, "Burada genç ve dinamik bir ekip var. Hedefim burada kalıcı olarak takıma katkı sağlamak" diye konuştu. Pınargücü'nde futbola başlayan genç futbolcu, 2022 sezonunda İstanbulspor'da forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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