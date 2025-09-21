Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu Gol Düellosunda Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bornova 1877- İzmir Çoruhlu müsabakasında gol düellosu yaşandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Bornova 5'inci dakikada Abdulkadir'in golüyle 1-0 öne geçti. İzmir Çoruhlu takımı 19'uncu dakikada Erhan'la rakibine karşılık verdi: 1-1. Konuk takım 53'üncü dakikada Erhan'ın penaltı golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Bornova 1877 dakikalar 55'i gösterdiğinde Arda ile bir gol daha buldu, tabela 2-2'ye geldi. 90'ıncı dakikada Bornova 1877'in ilk golünü atan Abdulkadir bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Pes etmeyen İzmir Çoruhlu 90+4'üncü dakikada Arda ile skoru 3-3 yaptı. Bu sonucun ardından Bornova 1877 takımı 3 puana, İzmir Çoruhlu ise 4 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor