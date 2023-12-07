Bornova 1877 Türkiye Kupası'nda elendi, Oğuz Erk sakatlandı

Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce 3 turu geçmeyi başaran TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877, dördüncü turda köklü rakibi Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-1 yenilerek elenirken Oğuz Erk'i de kaybetti. Ankara Eryaman Stadı'ndaki kupa eşleşmesinin henüz 5'inci dakikasında rakibiyle çarpışması sonucunda sakatlanan Oğuz oyundan çıkıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz Erk'in burnunda kırık tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor