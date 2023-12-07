Bornova 1877 Türkiye Kupası'nda elendi, Oğuz Erk sakatlandı
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877, Gençlerbirliği'ne 4-1 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi. Maçın 5. dakikasında sakatlanan Oğuz Erk'in burnunda kırık tespit edildi.
Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce 3 turu geçmeyi başaran TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877, dördüncü turda köklü rakibi Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-1 yenilerek elenirken Oğuz Erk'i de kaybetti. Ankara Eryaman Stadı'ndaki kupa eşleşmesinin henüz 5'inci dakikasında rakibiyle çarpışması sonucunda sakatlanan Oğuz oyundan çıkıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz Erk'in burnunda kırık tespit edildi.