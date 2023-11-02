Bornova 1877 Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar aldı
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Bornova 1877, TFF 3. Lig'deki başarısının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3'te 3 yaparak alkış topladı. İzmir temsilcisi, çıktığı 3 karşılaşmada 10 gol atıp, kalesini gole kapatarak bir üst turdaki rakibini beklemeye başladı.
İZMİR,
İLK kez yer aldığı TFF 3'üncü Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3'te 3 yaparak alkış topladı. Kupada 1'inci Tur'da 3'üncü Lig takımı Akhisarspor'u 4-0'lık skorla saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, 2'nci Tur'da 2'nci Lig ekibi Adıyaman FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek yoluna devam etti. Bornova 1877 son olarak dün yine 2'nci Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek sükse yaptı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 karşılaşmada 10 gol atıp, kalesini gole kapatan yeşil-beyazlılar, bir üst turdaki rakibini beklemeye başladı.