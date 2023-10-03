TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bornova 1877, ligde attığı 13 golle en fazla gol atan takımlardan biri oldu. İzmir ekibi, 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bornova 1877, TFF 3. Lig'de en fazla gol atan takımlardan biri

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bornova 1877, ligde attığı 13 golle 3. Lig takımları arasında en fazla gol atan iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligin ilk 4 haftasında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Yeşil-siyahlı ekip bu süreçte 3 galibiyet 1 beraber alarak topladığı 9 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, Bayburt'a 5, Osmaniye FK'ya 2 ve Sivas 4 Eylül'e de 6 olmak üzere toplamda 13 gol kaydetti.

Bornova 1877, Adana 1954 FK ile birlikte TFF 3. Lig takımları arasında en fazla gol atan iki takımdan birisi konumunda bulunuyor. Öte yandan İzmir temsilcisinde Murat Çaydemir (5) ve Yakal Taylan (3), şu ana kadar buldukları gollerle takımın en skorer oyuncuları olmayı başardı. - İZMİR