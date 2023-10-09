Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve takibini sürdürüyor

Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 5 haftada topladığı 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve en skorer takım konumunda bulunuyor.

Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'tabu sezon ilk 5 haftada topladığı 12 puanla zirve takibini sürdürmeye devam ediyor.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, yeni sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. İlk 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 12 puan elde eden Bornova, üçüncü sırada yer aldı.

Bu süreçte Bayburt Özel İdarespor'a 5 gol, Sivas 4 Eylül Belediyespor'a 6, Osmaniye FK 2 ve son olarak da Fatsa Belediyespor'a 3 gol atan Bornova 1877, 5 maçta attığı 16 golle Adana 1954 FK ile TFF 3. Lig'deki takımlar arasında en skorer takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezonki tek yenilgisini ligin ikinci haftasında oynanan Karaköprü'ye karşı almıştı. - İZMİR